Renê relembra clássicos contra o Fluminense: ‘Quem gerava mais dificuldade’

Agora no Tricolor, lateral descarta favoritismo do Flamengo e afirma que a equipe da Laranjeiras é quem mais dava trabalho entre os rivais

Os rivais Fluminense e Flamengo iniciam, nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), a decisão do Campeonato Carioca, no Maracanã. Assim, o lateral-esquerdo Renê relembrou sua passagem com a camisa rubro-negra, descartou favoritismo do ex-clube e ressaltou que o Tricolor era quem mais dava trabalho entre os adversários do estado.