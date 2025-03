Real Madrid vence Atlético nos pênaltis e vai às quartas da Champions

O Real Madrid está classificado para as quartas de final da Champions. Foi sofrido, mas o clube merengue venceu o Atlético nos pênaltis, por 4 a 2, no Estádio Metropolitano e segue em busca de mais um título da principal competição de clubes do planeta. No tempo regulamentar, os donos da casa venceram por 1 a 0, com gol marcado por Gallagher, e forçaram a prorrogação. Além disso, Vini Jr isolou uma cobrança de pênalti no segundo tempo que poderia ter confirmado a vaga de forma mais tranquila.

