Presidente do Flamengo defende que clubes organizem o Brasileirão a partir de 2027

Na visão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, os clubes brasileiros têm condições de organizar a competição e defende revisão de acordos comerciais / Crédito: Jogada 10

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, participou pela primeira vez como mandatário da reunião do Conselho Técnico da CBF nesta quarta-feira (12). O dirigente defendeu que os clubes da Série A comecem a organizar o Campeonato Brasileiro a partir de 2027. Para o próximo ano, contudo, ele acredita que ainda seria precipitado controlar a principal competição nacional do país. Na última terça-feira (11), a sede do Flamengo recebeu o encontro das ligas que discutem a venda dos direitos comerciais do futebol brasileiro. Assim, Bap reiterou que a conversa anterior dos clubes é importante para traçar objetivos e pautas antes de tratar com os dirigentes da CBF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não basta você resolver que vai organizar um Campeonato Brasileiro. Eu tenho dúvidas se nós, coletivamente, poderíamos organizar esse campeonato de 2026, mas eu tenho certeza absoluta que, organizados a partir de agora, com certeza em 2027 a gente conseguiria organizar esse campeonato. Para que seja bem feito, né? Não faz sentido a gente de forma açodada tentar organizar um campeonato e fazer um que seja mais bagunçado do que o que a gente tem hoje. Mas entendo que isso vai ser encaminhado com certeza na CNC”, disse Bap, na saída da reunião.