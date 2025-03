Papo com Leila Pereira foi fundamental para Palmeiras arrancar no Paulistão

Mandatária teve conversa com elenco quando Verdão tinha risco de eliminação ainda na fase de grupos do Estadual / Crédito: Jogada 10

Um empate em 1 a 1 com o Água Santa, em Brasília, foi o necessário para o Palmeiras mudar a chave e chegar a sexta final consecutiva de Paulistão. Muito também por conta de Leila Pereira. A presidente do Verdão teve um papel importante e deu tranquilidade para um time que se mostrava nervoso no início de temporada.

Afinal, depois do duelo contra o Água Santa, a mandatária reuniu todos os jogadores no auditório da Academia de Futebol e conversou calmamente com eles. Existia a possibilidade do Verdão ficar fora do mata-mata do Paulistão. Além disso, um nervosismo dentro do plantel começou a se espalhar. Algo controlado pela presidente.