Náutico surpreende Vitória no Barradão, tira invencibilidade do rival e avança na Copa do Brasil

O Náutico, eliminado de forma precoce no Campeonato Pernambucano, aprontou na Copa do Brasil. Afinal, derrotou por 2 a 0 o Vitória na noite desta quarta-feira (12), em pleno Barradão, pela segunda fase do torneio nacional. Com gols de Hélio Borges e Marcos Ytalo, o Timbu colocou fim a uma invencibilidade de 22 partidas do Leão baiano, finalista do Estadual.

Com o resultado, o Náutico ampliou para dez jogos a sequência sem perder para o Rubro-Negro de Salvador, com cinco vitórias e cinco empates nos últimos dez embates. O último revés ocorreu há 12 anos, em 2013.