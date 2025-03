Líder de participação em gols, Luiz Araújo pode ser arma do Flamengo em decisão

Camisa 7 pode aproveitar chance com ausência de Bruno Henrique para confirmar titularidade contra o Fluminense, nesta quarta, no Maracanã

“O Fla-Flu surgiu quarenta minutos antes do nada.” Foi com estas simples palavras, mas de grande peso, que o poeta Nelson Rodrigues, de alguma forma, tentou mensurar a importância do clássico entre Flamengo e Fluminense. As equipes iniciam, nesta quarta-feira (12), às 21h30, o duelo pela conquista do Campeonato Carioca de 2025.

Um jogador que pode encaxiar perfeitamente no clássico é o atacante Luiz Araújo. No último sábado (08), o camisa 7 balançou as redes e sacramentou a classificação do Rubro-Negro à final do Campeonato Carioca. Além disso, o atacante é o líder em participações em gols do Fla nesta temporada.