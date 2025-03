Inter monitora avanço em tratamentos de Mercado e Gabriel Carvalho

O Inter monitora os processos de recuperação tanto do zagueiro Mercado e como do meia Gabriel Carvalho. A dupla progrediu em mais uma etapa dos seus tratamentos de lesões. Recentemente, os dois começaram a realizar trabalhos de fisioterapia no gramado do centro de treinamento. Ao mesmo tempo, intercalam caminhadas e corridas com pouca intensidade. Assim, a postura do clube é de cautela para o retorno deles aos gramados. Até porque a cada dia ocorre uma avaliação por parte do departamento médico, além do que pode haver alternância nos diagnósticos.

O Colorado estabeleceu como prazo inicial para o defensor argentino retornar aos treinos com os seus companheiros entre junho e julho. Portanto, a tendência é a de que Mercado esteja disponível para atuar no começo do segundo semestre do ano. Isso se não houver empecilhos como retrocesso em seu tratamento. O experiente jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em setembro do ano passado. Nestes casos, a expectativa de recuperação varia entre seis a oito meses.