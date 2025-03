Inter estreia com vitória no Brasileirão Sub-20

O confronto começou com o time da casa abrindo o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. O Inter respondeu ainda antes do intervalo, quando Pedro Henrique marcou o gol de empate aos 45 minutos. Na segunda etapa, aos 15 minutos, Marlon balançou as redes e garantiu a virada para a equipe colorada.

A partida marcou a estreia do técnico Renan no comando do Internacional. Para o confronto, aliás, ele escalou Diego Esser, Henrique Lipert, Evertow, João Dalla Corte, Pablo, Dionathan, Kauan Alves, Marlon, Diego Coser, Pedro Henrique e Crysthyan.

O próximo compromisso do Internacional no Brasileirão Sub-20 será contra o Fluminense, na quarta-feira (19), às 15h, no Rio Grande do Sul. No mesmo dia e no mesmo horário, o Bragantino visita o Fortaleza.