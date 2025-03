Hulk inicia transição e aumenta expectativa de jogar a final pelo Atlético

A torcida do Atlético está ansiosa. Apesar de a equipe ter uma grande vantagem para a final do Campeonato Mineiro, após vencer o primeiro jogo por 4 a 0, os alvinegros querem ver Hulk em campo. Para o jogo contra o América, no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, o jogador está se esforçando para estar presente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O restante do elenco seguiu com os treinos habituais na Cidade do Galo. Vale destacar que, caso Hulk não esteja disponível, Cuca poderá contar com todos os jogadores que estiveram em campo na goleada de 4 a 0 contra o América no último sábado. Contudo, se Hulk retornar, Rubens perde a vaga no time titular.