Hospital atualiza quadro de jogador do Bragantino vítima de acidente grave

Carro em que o atacante do Massa Bruta estava com um companheiro de clube colidiu com a traseira de um caminhão, na cidade de Americana

O Hospital Unimed da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, publicou um boletim médico com atualizações do quadro de Pedro Severino , de 19 anos, atacante do Bragantino. Assim, a unidade de saúde divulgou que o atleta passou por um processo de traqueostomia sem qualquer tipo de empecilho.

De acordo com o boletim médico, o atacante do Bragantino continua com assistência intensiva e multidisciplinar, além de suporte de ventilação.

Pedro Severino está no Hospital Unimed de Ribeirão Preto desde a última quinta-feira (6). Anteriormente, ele esteve na cidade de Americana, em São Paulo, onde sofreu o grave acidente, no dia 4 de março. Na ocasião, o carro em que ele estava com o seu companheiro de clube, o meio-campista Pedro Castro, de 18 anos, sofreu grave acidente próximo às 5h. O veículo colidiu com a traseira de um caminhão. O pai de Pedro Severino contratou um motorista para fazer o trajeto de Ribeirão Preto até Atibaia. Os jovens atletas estavam em período de folga com suas famílias e a caminho do centro de treinamento do Bragantino.

O condutor garantiu à Polícia Civil de Americana que descansou por nove horas entre os dias 3 e 4 de março, mas pegou no sono quando estava ao volante. Pedro Severino e Castro também dormiam no momento da batida. O motorista passou por teste de bafômetro, mas não havia qualquer indício de ingestão de álcool. Pedro Severino é revelado na base do Botafogo, de Ribeirão Preto, e estava a caminho de se apresentar pela primeira vez ao novo clube. Ele estava no banco do passageiro no momento da colisão.

Já Pedro Castro encontrava-se nos assentos traseiros. Ele sofreu alguns ferimentos leves. Após passar por atendimento em Americana, foi encaminhado para um hospital em São Paulo. No local, houve a constatação de uma fratura na vértebra cervical e a partir disso começou a usar um colete de proteção. O jogador recebeu a liberação para deixar o hospital e se recupera ao lado da família, em Ribeirão Preto. O meio-campista também iniciou sua trajetória no futebol nas categorias inferiores do Botafogo, de São Paulo, e defende o Bragantino desde 2023.

