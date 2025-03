Grupo City tem prejuízo de quase R$ 1 bilhão na temporada 2023/24

De acordo com informações do site 'The Athletic', conglomerado de clubes acumula prejuízo de R$ 7,3 bilhões desde a sua criação

O City Football Group (CFG), dono de clubes como Manchester City e Bahia, fechou a temporada 2023/24 com um prejuízo de £ 122,2 milhões (R$ 922,1 milhões). Desde sua fundação, em 2013, o grupo já acumula perdas de £ 972,8 milhões (R$ 7,3 bilhões). As informações são do site ‘The Athletic’.

Mesmo tendo alcançado uma receita recorde de £ 933,1 milhões, o Grupo City segue no vermelho. O grupo tem participação total ou parcial em 13 clubes ao redor do mundo e teve aumento nos custos com pessoal, que chegaram a £ 664,3 milhões.