Frango, gol contra, gol perdido, decisão nos pênaltis. Grêmio avança na Copa do Brasil

Rolou de tudo e mais um pouco no duelo entre Athletic e Grêmio, nesta quarta-feira, 12/3, pela 2ª rodada da Copa do Brasil. Neste jogo no Joaquim Portugal, em São João del Rey, Diego Vitor, goleiro dos mineiros, falhou em três gols. Um deles, um frangaço histórico do meio de campo. Mas o Athletic jogou todo segundo tempo com um a mais, viu seu melhor jogador perder um gol sem goleiro (outro Inacreditável FC), mas conseguiu empatar nos acréscimos. Com o 3 a 3, decisção nos pênaltis. E após as penalidades, o Grêmio venceu por 8 a 7 este jogo maluco e inesquecível.

O Athletico saiu na frente com um gols aos dois minutos com David Borges. O Grêmio vurou com Braithwaite e João Lucas (o gol do frango). Com Luan Cândido expulso, o Athletic empatou com Fumaça. Mas Arezo fez 3 a 2 aos 42. Parecia do da classificação gremista. Mas, aos 48, Joãol Lucas fez contra, saindo de herói para vilão. Mas compensando nas penalidades: acertou a sua cobrança.