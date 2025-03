Flamengo tem mais um desfalque para pegar o Fluminense; veja os relacionados

Rubro-Negro encara o Tricolor às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida de ida da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro terá mais um desfalque de última hora: o zagueiro Danilo está fora do clássico.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o zagueiro Danilo treinou na última terça-feira (11) e também nesta quarta-feira (12). No entanto, em conversas com o Departamento Médico do clube, o atleta relatou ainda não estar 100% seguro e, por isso, a comissão técnica optou por não relacioná-lo para a partida contra o Fluminense. A decisão foi tomada levando em consideração o restante de uma longa temporada”.