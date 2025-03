Exposição de foto da morte de Maradona comove filhas em meio ao julgamento

Primeira audiência do julgamento dos sete médicos acusados de negligências que conduziram à morte do ídolo começou na Argentina

O julgamento dos sete médicos acusados de negligências que conduziram à morte de Maradona teve a primeira audiência na noite da última terça-feira (11), no Tribunal de San Isidro, próximo a Buenos Aires sob comoção da ex do ídolo e suas filhas.

Assim, em um dos principais momentos ao longo do primeiro dia de audiência, uma cena comoveu os familiares. O procurador-geral adjunto de San Isidro Patricio Ferrari aproximou-se dos juízes Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino e Julieta Makintach, do Juizado Penal n.º 3 de San Isidro, e mostrou uma imagem de Maradona no dia em que faleceu e disse: