ESPN planeja processar influenciadora digital; entenda o caso

A ESPN expôs seu desejo de processar a influenciadora digital Luana Santos por falsidade ideológica. Isso porque a produtora de conteúdo afirmava trabalhar no canal esportivo. Assim, o intuito do grupo de comunicação é entrar com uma ação na esfera civil, bem como uma denúncia por falsidade ideológica no âmbito criminal.

Com a alegação de integrar o quadro de funcionários da emissora, ela construiu um cenário favorável. No caso, desde 2022, a influenciadora obtinha suporte de patrocinadores e credenciamento para relevantes eventos esportivos. Entre eles, a sua presença na decisão do Campeonato Brasileiro feminino do ano passado.