Dono do Cruzeiro sobre Leonardo Jardim: ‘Bem diferente dos nossos técnicos’

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, elogiou o trabalho do treinador recém-contratado, Leonardo Jardim. Pedrinho destacou a qualidade do trabalho realizado pelo técnico português na Toca da Raposa II e fez questão de frisar que Jardim traz um estilo de trabalho distinto em relação aos técnicos brasileiros.

“Para nós, o trabalho dele é novo. Ele está fazendo uma pré-temporada intensa. É um técnico com uma abordagem bem diferente dos nossos. Ele trabalha todos os jogadores com métodos bem avançados”, disse Pedrinho, em entrevista à TV Cruzeiro, durante o intervalo do jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.