Do hospital às quartas da Champions: Raphinha viveu drama familiar antes classificar o Barcelona

A decisão diante do Benfica, pelas oitavas de final da Champions League, não foi a única batalha que Raphinha precisou enfrentar na última terça-feira (11). O brasileiro, cotado para o prêmio de melhor do mundo, passou o dia no hospital com o filho antes de se unir ao grupo no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Natália Rodrigues, esposa do jogador, mostrou o outro lado da moeda e compartilhou o craque junto ao filho no hospital. “Muito orgulho de ti, meu amor. Desde cedo com nosso menino e, mesmo assim, fez outra fez seu trabalho com muita maestria. És um grande pai e profissional. Te amo”, escreveu. Taia, como é conhecida, também esteve presente no estádio torcendo pelo Barcelona.