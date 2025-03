Dirigente assegura foco do Grêmio na Copa do Brasil: ‘Com o que tem de melhor’

Imortal estudava possibilidade de poupar titulares no embate com o Athletic para priorizar a decisão do Campeonato Gaúcho / Crédito: Jogada 10

O Grêmio se encontra na semana mais decisiva até aqui na temporada. Isso porque a equipe terá que dividir as atenções entre a Copa do Brasil e a final do Campeonato Gaúcho. Neste cenário, o técnico Gustavo Quinteros até estudou a possibilidade de preservar suas principais peças e priorizar a final do Estadual. Entretanto, o vice-presidente do Imortal, Alexandre Rossato, garantiu que o foco inicial da equipe será o compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil.

"O Grêmio vai a campo com o que tem de melhor, pensando apenas neste jogo. O Gre-Nal será foco só depois do apito final. Independente do resultado, estamos confiantes na classificação", frisou o dirigente na chegada da delegação em Minas Gerais.