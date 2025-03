Corinthians x Palmeiras: confira o histórico do mata-mata no Derby

Timão e Verdão decidem quem será o grande campeão do Paulistão em 2025. Alviverde leva vantagem no confronto

Corinthians e Palmeiras vão decidir quem será o grande campeão paulista de 2025. Maiores campeões estaduais, os dois vão se enfrentar em mais um mata-mata com datas e horários ainda a serem definidos pela Federação Paulista. Contudo, este será o 23° confronto entre as equipes em embates decisivos.

E a vantagem é Alviverde. Afinal, até aqui, o Palmeiras venceu 13 vezes, enquanto o Corinthians saiu comemorando do mata-mata contra o rival em nove oportunidades. Em finais, o Verdão também é superior ao rival: oito títulos contra quatro do Timão.

O período mais marcante foi na década de 90, quando as equipes se enfrentaram em cinco finais, com três títulos do Palmeiras e duas taças para o Corinthians. Em 1999 e 2000, os dois clubes também se enfrentaram pela Libertadores e o Verdão levou a melhor nas duas oportunidades.

Os últimos seis mata-matas foram todos pelo Paulistão. E, neste recorte, existe igualdade. O Corinthians venceu em 2003, 2011 e 2018 (esta na final), enquanto o Palmeiras levou a melhor em 2015, 2020 (também em decisão) e 2021.

Já em finais de Campeonato Paulista, são oito confrontos, com cinco títulos alviverdes e três taças para o Parque São Jorge. Agora, eles se enfrentam em mais uma decisão de Estadual.