Corinthians tenta repetir goleada na Libertadores que não acontece há nove anos

Em 2015, aconteceu duas vezes uma goleada de 4 a 0 na Libertadores. Também na fase prévia, o Timão atropelou o Once Caldas, da Colômbia e avançou. Já na fase de grupos, o Corinthians conseguiu fazer o placar em cima do Danubio, do Uruguai. Por fim, em 2016, o Alvinegro fez 6 a 0 no Cobresal sendo o placar mais elástico da Neo Química Arena desde então.

Contudo, se considerarmos as vitórias por três gols de diferença, que levaria o confronto diante dos equatorianos para os pênaltis, a conta do Corinthians sobe para 19 resultados positivos.

Corinthians também busca primeira remontada histórica na Libertadores

Agora, o Corinthians mira a sua primeira grande remontada na história da Libertadores. Em 13 oportunidades, o Timão saiu derrotado no primeiro jogo de uma partida de mata-mata. Em apenas um deles, diante do Rosário Central em 2000, o Timão conseguiu reverter a situação.