Corinthians sua, mas bate o Cruzeiro e está na final da Supercopa Feminina

Vic Albuquerque, de pênalti, marca no fim, e o Corinthians agora vai em busca do tetra enfrentando o São Paulo no sábado (15)

O Corinthians sofreu, mas deslanchou no fim, venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e agora está na final da Supercopa Feminina. Vic Albuquerque, de pênalti, marcou o gol do Timão, que protagonizará a decisão ao lado do rival São Paulo. O duelo foi realizado no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). O Majestoso decisivo, por sua vez, será realizado neste sábado (15/3), às 16h30, com mando do Tricolor.

O Corinthians, aliás, vai em busca do quarto título seguido. O Timão, vale lembrar, ganhou todas as três edições do torneio. A edição de 2025 contou com oito equipes (seis oriundas da primeira divisão e duas da segunda), que se enfrentaram em mata-mata, restando apenas dois. Na fase anterior, a de quartas de final, portanto, o Timão eliminou o Grêmio, enquanto a Raposa despachou o Bahia, ambos fora de casa.