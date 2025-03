Corinthians bate Barcelona, mas não reverte desvantagem e está eliminado da Libertadores

Com o resultado, o Timão disputará a Copa Sul-Americana. O sorteio dos grupos será realizado na próxima segunda-feira (17). Já os equatorianos avançam para a próxima fase do maior torneio das Américas.

O Corinthians está eliminado da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (12), o Timão bateu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, mas não conseguiu reverter a situação do jogo da ida e está fora do torneio continental.

Querendo aproveitar a pressão, Ramón Díaz colocou Romero no lugar de Raniele ainda na primeira etapa. Entretanto, um defensor abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Félix Torres subiu firme e cabeceou forte para balançar as redes do seu antigo clube.

Timão amplia, mas não avança

Na segunda etapa, o Corinthians não encontrou os mesmos espaços do começo do jogo. O Barcelona teve a primeira grande oportunidade, em chute de fora da área de Oyola, após vacilo de Félix Torres, que obrigou Hugo Souza a trabalhar. O Timão conseguiu aparecer no contra-ataque e assim ficou com um a mais em campo. Leonai Souza parou investida de Jose Martínez e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso.

Apesar da vantagem, o Corinthians não conseguiu criar tantas oportunidades, já que os equatorianos se fecharam bem. Memphis tentou de fora da área, mas Contreras fez a defesa. Depois, Yuri Alberto recebeu cruzamento na área e parou no goleiro equatoriano. Na cobrança de escanteio, o arqueiro saiu mal, Gustavo Henrique cabeceou e Carrillo empurrou para o gol vazio. O gol chegou a ser anulado pelo auxiliar, mas o VAR confirmou a posição legal do peruano.