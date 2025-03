Com gols de Wesley e Juninho, Flamengo vence Fluminense no primeiro jogo da final

Rubro-Negro faz um gol em cada tempo, vence por 2 a 1 e joga pelo empate no próximo domingo para levar o título do Carioca

O Flamengo contou com um gol em cada tempo para largar na frente do Fluminense na final do Campeonato Carioca. Assim, o time rubro-negro venceu por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida da decisão. Wesleu e Juninho anotaram os gols rubro-negros, com Keno descontando no Maracanã. O Tricolor foi para o abafa nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota.

Diferentemente da semifinal, o Flamengo (campeão da Taça Guanabara) não tem vantagem de resultados iguais nas finais do Estadual. Portanto, uma vitória da equipe tricolor por um gol de diferença no segundo jogo força a decisão nos pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar no domingo, dia 16 de março, às 16h, novamente no Maracanã, para decidir o título estadual.