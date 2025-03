Cerro Porteño tem largo histórico contra peruanos de mandante

Além de Corintians e Barcelona de Guayaquil , outro confronto que define vaga na fase de grupos da Libertadores 2025 é Cerro Porteño e Melgar. O duelo em questão, às 19h (de Brasília), acontece no Estádio La Nueva Olla, em Assunção.

Neste momento, os paraguaios estão com a vantagem de terem vencido na condição de visitante, por 1 a 0. Ou seja, um empate basta para que o Cerro esteja no sorteio do próximo dia 17 de março, na sede da Conmebol, para saber qual será a sua chave.