Canobbio projeta final pelo Fluminense e revela apelido preferido

Atacante, maior contratação da História do clube, brinca com nomes e fala sobre rápida adaptação ao futebol do Rio de Janeiro

Maior contratação da História do Fluminense, o uruguaio Agustín Canobbio já começa a cair nas graças da torcida. Já são seis participações em gols em 12 jogos para o camisa 17, que revelou detalhes sobre sua adaptação ao Rio de Janeiro e qual o apelido que mais gosta de ser chamado.

Em entrevista divulgada pelo “ge” nesta quarta-feira (12), data do primeiro jogo da final do Carioca contra o Flamengo, o atacante também projetou, então, a partida decisiva das 21h30 (de Brasília). Canobbio, aliás, revelou que será a primeira final de muitos jogadores do elenco do Flu.