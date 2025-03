Botafogo zera jogadores no departamento médico antes de estrear no Brasileirão

O Botafogo segue sua preparação para a sequência da temporada e traz novidades. A primeira é a chegada oficial do técnico Renato Paiva, que já assumiu o comando da equipe. Além disso, o time recuperou todos os jogadores que estavam lesionados, incluindo Bastos, ausente nos jogos da Recopa contra o Racing.

Aliás, antes da estreia no Brasileirão, no dia 29, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o Glorioso enfrentará o Cruzeiro em um amistoso neste sábado (15), no Nilton Santos. Esse será o primeiro jogo de Paiva no comando do Alvinegro. Outra boa notícia envolve o defensor Alexander Barboza, que enfrentava um julgamento por conta de atritos na partida contra o Atlético no Campeonato Brasileiro de 2024. No entanto, ele foi absolvido e poderá atuar normalmente.