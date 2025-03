Bárbara Coelho se manifesta sobre saída da Globo e anuncia novos desafios na carreira

“Amigos, tenho comunicado importante para fazer. Depois de quase 12 anos, eu estou deixando a TV Globo. Cheguei uma menina em 2013 apresentando o ‘Tá Na Área’, menina mesmo. Passei por todo tipo de programa do SporTV, eu até brinco que zerei o game por lá. Fiz de tudo um pouco. Em 2018, eu comecei a apresentar o ‘Esporte Espetacular’, no fim do ano, logo após a saída da Fernanda Gentil. Foram quase sete anos de programa. O programa que, aliás, fazia parte da minha vida, que entrava na minha casa todos os domingos, passou a ser minha casa”, iniciou.

A jornalista Bárbara Coelho, das maiores referências femininas de esporte no país, confirmou sua saída da Globo na manhã desta quarta-feira, 12. A comunicadora se despediu da emissora através de um vídeo nas redes sociais e falou sobre a ânsia de realizar novos sonhos no esporte. Apesar de não ter feito referências ao próximo desafio, s abe-se que a apresentadora chegou a um acordo com a CazéTV para temporada 2025 .

“E nem nos meus melhores sonhos, eu poderia imaginar que me tornaria apresentadora do principal programa esportivo deste país, na maior emissora do país. Nunca poderia imaginar. Mas eu sonhava com um bando de coisa. Me realizei muito profissionalmente dentro da empresa. Poxa, eu entrevistei Serena Williams, Ronaldo Fenômeno… Fiz quatro Copas do Mundo, incluindo a feminina. Fiz três Olimpíadas. Eu vi a história do esporte brasileiro de pertinho, sobretudo eu contei para o Brasil a história do esporte brasileiro”, e concluiu: