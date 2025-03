Atlético anuncia novo reforço para a temporada

Zagueiro Vitor Hugo, do Bahia, chega para o Atlético para vínculo de empréstimo até o fim da temporada 2025

O defensor, que pertence ao Bahia, chega por empréstimo até o final da temporada. Aos 33 anos, Vitor Hugo já trabalhou com Cuca no Palmeiras, o que foi um diferencial na sua contratação.

O Atlético oficializou, nesta terça-feira (12), a contratação de mais um reforço para a temporada. O clube atendeu a um pedido de Cuca e o zagueiro Vitor Hugo foi confirmado como novo reforço do clube.

O Galo confirmou a contratação pelas suas redes sociais, publicando uma série de postagens para anunciar a chegada do jogador. O clube iniciou com bandeiras de todos os países por onde Vitor Hugo passou, seguida pela foto do atleta.