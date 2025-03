Athletic Bilbao x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

As vagas para as quartas de final da Liga Europa serão definidas nesta quinta-feira (12). Athletic Bilbao e Roma se enfrentam às 14h45 (de Brasília), no San Mamés, na Espanha. O time italiano conta com a vantagem do empate após o triunfo por 2 a 1 no jogo de ida. Dessa maneira, em caso de vitória dos donos da casa por diferença de um gol, a classificação será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).