Aston Villa volta a vencer o Brugge e vai às quartas da Champions

Os gols saíram apenas no segundo tempo. Asensio, que entrou no intervalo, fez dois. Maatsen marcou o outro. No Aston Villa, destacaram-se também o bom jogo de Rashford e de Tielemans. Mas o Brugge foi guerreiro no primeiro tempo. Porém, jogou com dez desde os 15 minutos da etapa inicial, após Sabbe ser expulso.

Como era de se esperar, o Aston Villa está nas quartas de final da Champions. Afinal, nesta quarta-feira, 12/3, no Villa Park, em Birmingham, o time inglês venceu o Brugge por 3 a 0 no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Como também venceu na ida, na Bélgica, por 3 a 1, os ingleses confirmaram o favoritismo. Assim, irão enfrentar o Paris Saint-Germain na próxima fase.

Como foi a vitória do Aston Villa

Com a derrota em casa na ida, por 2 a 1, o Brugge não tinha muito o que fazer: teve que se lançar ao ataque tentando o gol que deixaria este mata-mata em igualdade de condições. Assim, buscou cruzamentos e chegou a ter duas chances de gol. Mas, aos 15 minutos, veio o lance decisivo. Num lançamento de Tielemans, Rashford entrou livre e acabou derrubado por Sabbé, quase na entrada da área. O jogador dos belgas foi expulso, deixando o time com dez jogadores. Com um a menos, coube ao Brugge se resguardar. Mas o primeiro tempo terminou 0 a 0, já que o Aston Villa estava sonolento.

Ciente de que tinha de fazer algo para acordar o time da casa, o técnico Unai Emery voltou com Asensio e Bailey. E os dois, que vieram do banco, aos três minutos, fizeram a diferença. Após um passe genial de Bailey, Asensio apareceu livre para abrir o placar: Aston Villa 1 a 0. Esse gol matou as chances do Brugge. Aos 11, Rogers fez ótima jogada pela esquerda e rolou para Maatsen, na entrada da pequena área. De primeira, ele chutou para ampliar.

O jogo estava decidido, mas o Aston Villa tratou de ampliar aos 16 minutos. Uma excelente jogada de Rashford pela esquerda terminou com o ex-Manchester United rolando para Asensio completar e fazer mais um. Enfim, Aston Villa classificado. Agora começa a esquentar as turbinas para o jogo das quartas de final diante do PSG, que eliminou o Liverpool.