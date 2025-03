Arsenal empata com PSV e confirma classificação às quartas da Champions

Zinchenko (lei do ex em ação) e Rice fizeram para os londrinos, enquanto Perisic e Driouech marcaram para os visitantes, que apesar de cumprir tabela, buscou a vitória até o minuto final. O Arsenal enfrentará Real Madrid ou Atlético de Madrid na próxima fase, a ocorrer no meio de abril.

O Arsenal está nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo segundo ano seguido. Sem surpresas, já que encaminhara a vaga com vitória sobre o PSV (HOL) por 7 a 1 na ida, na última terça (4). Nesta quarta (12), no Emirates Stadium, porém, os Gunners ficaram no 2 a 2 com os holandeses, em jogo que o técnico Mikel Arteta até aproveitou para descansar alguns titulares.

O jogo

Já praticamente resolvido por conta do placar elástico na Holanda, o duelo ficou mais próximo de uma definição logo aos 5′ e com direito a lei do ex. Sterling roubou a bola já no campo de ataque e acionou Zinchenko, livre pelo meio. O ucraniano arrancou e arriscou de fora da área, com efeito, fazendo um golaço. Ex-PSV, o jogador não comemorou seu gol, demonstrando muito respeito ao antigo clube. Ele defendeu os holandeses entre 2015/16 e 16/17, emprestado pelo Manchester City.

Precisando de sete gols, não restava nada ao time de Eindhoven a não ser atacar. Não à toa, aos 18′, a equipe chegou ao empate com o eterno Perisic, marcando também um belo gol no Emirates. O Arsenal fez o segundo com Declan Rice, aos 37′. Ele recebeu cruzamento de Sterling e testou para o chão para passar pelo goleiro Benítez.

A equipe holandesa não se rendia, buscando ao menos uma vitória para deixar a competição, então, com mais honra. E, no terceiro golaço do jogo, Driouech deixou Raya sem reação, deixando tudo igual: 2 a 2. Aos 25′ da etapa final, Babadi deu passe em profundidade e o ponta encobriu o goleiro espanhol com muita categoria, dando números finais ao duelo.