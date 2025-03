Zubeldía dispara contra a arbitragem após derrota do São Paulo: ‘Uma vergonha’

Treinador tricolor se disse frustrado com a marcação do pênalti e avaliou que seu time fez um bom trabalho no Allianz Parque / Crédito: Jogada 10

O São Paulo até que tentou, mas não conseguiu avançar para a grande decisão do Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira (10), o Tricolor perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, no Choque-Rei válido pela semifinal do estadual. O lance do gol sofrido seguirá na mente dos tricolores. Na ocasião, Vitor Roque caiu após um choque com Arboleda e a arbitragem marcou pênalti. Na bronca, Luis Zubeldía se disse decepcionado, por ser um defensor do VAR e ver que o árbitro de vídeo não trabalhou em um lance crucial e considerou que seu time foi vítima de uma injustiça.

O que aconteceu hoje não pode acontecer mais. O árbitro pode errar, como errou, mas não pode errar o VAR e não chamá-lo. Estamos em 2025, com gente supostamente preparada para analisar este tipo de situação. Sou um defensor do VAR. Por isso estou frustrado esta noite, porque os profissionais que cuidaram do VAR nem falaram com o árbitro, que quando apita o pênalti estava a 30 metros. Atrapalha o trabalho dos jogadores, dos dirigentes, de todos, do staff, por uma ação que hoje em dia não pode passar. Isso acontecia antes, quando não havia tecnologia. O que aconteceu hoje, nesse jogo, com essa ação pontual, foi uma vergonha. Atrapalha todo o espetáculo, principalmente para nós, que saímos golpeados com uma injustiça que todos viram", ressaltou.

Para o argentino, o São Paulo conseguiu fazer uma boa atuação na casa do adversário. Zubeldía destacou a forte defesa alviverde e afirmou que o Tricolor poderia ter criado mais, principalmente nos minutos finais do clássico. Começamos bem, tendo postura. A ideia era ter postura e depois encontrar espaço. Estamos enfrentando um time forte defensivamente, que tem jogadores importantes. Creio que poderíamos ter criado mais nos últimos minutos, mas de maneira geral, apesar de não termos tido muitas situações claras, me parece que fizemos um bom trabalho”, pontuou. E o gramado sintético? Alvo de polêmicas nos últimos dias, o gramado sintético do Allianz Parque não passou despercebido. Zubeldía ressaltou que não é fácil jogar nele, mas avaliou que o São Paulo conseguiu competir bem e que faltou ter a arma do chute de longe na casa do rival.