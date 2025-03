Veja como está o aproveitamento de Carille no Vasco

Com primeira das quatro competições que o time disputará em 2025 já encerrada, trabalho do novo técnico já chega aos 12 jogos

Apesar da eliminação para o arquirrival, o Vasco vai muito bem em outra competição: a Copa do Brasil. Sob o comando de Fábio Carille, o Gigante da Colina passou sem sustos pelas duas primeiras fases, alcançando a terceira rodada do torneio. Vamos descobrir, então, qual é o aproveitamento de Carille até o momento.

Sob o comando de um novo treinador – Fábio Carille -, a primeira missão do Vasco na temporada não obteve êxito. Afinal, a equipe caiu na semifinal do Campeonato Carioca, perdendo quatro de cinco clássicos disputados no torneio. Mas, o 2025 cruz-maltino não se baseia apenas no Estadual, claro.

Ganhou uma sobrevida após a boa atuação diante o União Rondonópolis-MT, na estreia na Copa do Brasil: 3 a 0, em Cariacica (ES). Depois, sua primeira vitória em clássicos – contra o Botafogo, por 1 a 0, em São Januário, em partida que encerrou a Taça Guanabara. O Cruz-Maltino terminou na quarta posição, com 17 pontos.

Depois, sua primeira sequência ruim sob o comando do Vasco. Afinal, empatou com o Volta Redonda (2 a 2), perdeu para o Fluminense (2 a 1), empatou com o Sampaio Corrêa (0 a 0) e novo revés, desta vez para o Flamengo (2 a 0).

Carille, que chegou no começo da temporada após deixar o Santos, campeão da última Série B, estreou apenas na quarta rodada do Campeonato Carioca, em vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, em 24 de janeiro. Antes, Ramon Lima comandara a equipe “alternativa” nas três primeiras rodadas (três empates). Angariou outros dois triunfos consecutivos: diante Portuguesa (4 a 1) e Maricá (1 a 0), em seus primeiros jogos em São Januário.

Então, vieram as semifinais contra o Flamengo, time que desempenha o futebol mais vistoso do Brasil em 2025. Duas derrotas (3 a 1 no agregado), gerando insatisfação no torcedor. Entre as partidas, porém, o que se viu foi a melhor atuação do time na temporada. Goleada por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Com isso em mente, Carille chegou aos 12 jogos à frente do Vasco. São, assim, seis vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 18 gols marcados e dez sofridos (saldo de oito). Dessa forma, o treinador soma 55,5% de aproveitamento nos pontos disputados. Além do Estadual e da Copa do Brasil, o Vasco ainda disputará a Copa Sul-Americana e o Brasileirão 2025.

Fábio Carille no comando do Vasco