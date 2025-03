Veja as opções de ataque do Flamengo sem Bruno Henrique

Filipe Luís pode fazer o simples em escalação, mas também tem a opção de mudar até esquema tático para jogo ida da final do Carioca / Crédito: Jogada 10

Bruno Henrique é desfalque de peso do Flamengo na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O atacante, afinal, sofreu uma lesão muscular na coxa direita na semifinal contra o Vasco. Assim, o técnico Filipe Luís terá que definir um substituto do jogador para a decisão que se inicia, nesta quarta-feira (12), às 21h30, no Maracanã. A opção mais viável para o técnico Filipe Luís é colocar Luiz Araújo, atuando pelas beiradas de campo. Com isso, Plata passa a jogar centralizado, posição que o equatoriano fez em outras oportunidades. Desta forma, Juninho começa a partida no banco de reservas. Isso, aliás, aconteceu na partida contra o Vasco, no último sábado, quando Bruno Henrique foi substituído.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A outra alternativa é acionar o atacante Juninho, principal reforço do ataque, mas que ainda não conseguiu engrenar. Ele ainda busca entrar em ritmo de jogo após edema muscular. Contra o Vasco, o atacante atuou por pouco mais de 15 minutos depois de quase um mês parado. O camisa 23, aliás, pode jogar junto com Plata ou com Luiz Araújo. Ele, entretanto, foi titular em três oportunidades nesta temporada e não conseguiu se firmar. No entanto, pode ver como uma chance para entrar de vez no time principal.

Mexer no esquema tático? Para fechar as opções, Filipe Luís também pode mexer na formação ideal do meio-campo. Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson. O treinador também pode optar por um trio de ataque. Assim, o ataque poderia ser formado com Plata, Luiz Araújo e Juninho ou com Matheus Gonçalves, Luiz Araújo e Plata centralizado. Essas, por enquanto, são as únicas opções de ataque do Flamengo. Isto porque Michael e Everton Cebolinha também estão entregues ao departamento médico. A dupla passará por avaliação no dia a dia para ficar à disposição do segundo jogo no próximo fim de semana. Ambos com lesão na coxa esquerda e direita, respectivamente.