Veiga exalta atuação defensiva do Palmeiras e projeta Dérbi na final: ‘Gosto bastante’

Autor do gol alviverde contra o São Paulo, meia acredita que Verdão marcou mais que atacou e reforçou o sonho pelo tetra

O Palmeiras está mais uma vez na final do Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira (10), o Verdão bateu o São Paulo por 1 a 0 e, pela sexta vez consecutiva, disputará a grande decisão do estadual.

Autor do gol da vitória, Raphael Veiga destacou a atuação defensiva da sua equipe. O meia acredita que o time conseguiu se comportar melhor na marcação do que no ataque e frisou que os jogadores têm consciência que a defesa pode decidir jogos.