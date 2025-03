São Paulo terá 20 dias sem jogos até o início do Brasileirão

Eliminado do Paulistão, Tricolor volta a campo apenas no dia 30 de março, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro

Eliminado do Campeonato Paulista, o torcedor do São Paulo terá que esperar 20 dias para ver a equipe novamente em campo. Isso porque o Tricolor Paulista só volta a atuar no dia 30 de março, contra o Sport, no Morumbis, na estreia do Soberano no Campeonato Brasileiro.