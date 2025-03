São Paulo banca Zubeldía no cargo após queda no Paulistão

Tricolor tem avaliação positiva do trabalho do treinador, evita turbulência, mas espera melhora da equipe com o treinador / Crédito: Jogada 10

O São Paulo descarta demitir Luis Zubeldía após a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. O treinador sofre com pressão de parte da torcida, que aumentou após a derrota por 1 a 0 para o Verdão nesta segunda-feira (10/3), no Allianz Parque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aliás, a avaliação da diretoria sobre o trabalho do treinador é positiva. Apesar dos protestos e das cinco partidas sem vitórias durante a fase de grupos do Paulistão, o Tricolor entende que a pressão é maior do lado externo do CT da Barra Funda. Os nomes fortes do São Paulo entendem que os jogadores estão fechados com Zubeldía e que neste momento não é hora para mudanças.