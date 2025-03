São Paulo ameaça boicotar Campeonato Paulista e pede exclusão de árbitro

O São Paulo encaminhou um ofício à Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira (11), como sinal de protesto a eliminação do clube no Paulsitão. O Tricolor reclama do pênalti marcado a favor do Palmeiras. No lance, saiu o único gol da partida e que tirou o clube da decisão do torneio.

No documento, o São Paulo pede a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quatro de árbitros da entidade. O Tricolor também promete analisar qual atenção dará para a competição no próximo ano. Existe a possibilidade do clube disputar o Campeonato Paulista sem sua força máxima.