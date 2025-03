Santos divulga imagens de projeto para reforma do CT Rei Pelé

Com a promessa de melhorar suas instalações, o Santos divulgou imagens do projeto de reformas no CT Rei Pelé que deve começar nos próximos meses. Aliás, as obras vem sendo supervisionadas e capitaneadas pelo pai de Neymar, depois do atacante criticar a estrutura do clube em seu retorno.

Em sua chegada, o atacante percebeu que o CT do clube estava igual a quando deixou o Peixe em 2013. A situação assustou o astro, que cobrou do presidente Marcelo Teixeira uma reforma no local. Segundo Neymar pai, a intenção é derrubar toda a estrutura e refazer as instalações das categorias de base. Haverá quatro vestiários, academia e áreas de fisioterapia e fisiologia, com a construção de dois andares.

A previsão é que as obras sejam iniciadas no final de abril e concluídas em cerca de dez dias. A reforma que tem Neymar pai a frente, também vem sendo supervisionada pelo CEO da NR Sports, Altamiro Bezerra. Os dois também são responsáveis por buscar parceiros para financiar reformas na Vila Belmiro e no CT.

Nas mudanças discutidas estão a troca do gramado e reforma do vestiário da Vila e modernização de setores do estádio. Além disso, o Santos planeja mudanças no hotel do time profissional e construção novo local para atendimento médico, fisioterapia e vestiário para a base.

Aliás, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deu o aval para Neymar pai capitanear as obras das reformas do CT Rei Pelé. Com o craque em seu elenco, o Peixe entende que vai conseguir recursos para iniciar a obra.