Saiba como a estreia de Vitor Roque no Palmeiras repercutiu na imprensa da Espanha

A estreia de Vitor Roque pelo Palmeiras repercutiu intensamente na imprensa da Espanha. Afinal, o atacante, titular na semifinal do Campeonato Paulista, foi o protagonista do lance polêmico que decidiu a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo e a classificação alviverde para a decisão do Estadual. A marcação do pênalti, contudo, resultou em grande contestação à atuação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

“Vitor Roque estreia com escândalo”, iniciou o jornal ‘AS’ sobre a partida no Allianz Parque, destacando que o atacante ex-Betis e Barcelona “já faz a diferença no Palmeiras”.