Rooney forma comissão técnica com estrela do boxe e comanda time de cantor do One Direction

Ex-atacante da Inglaterra pendurou as chuteiras em 2021 e passou a investir na carreira de treinador de futebol desde então / Crédito: Jogada 10

Wayne Rooney já tem data marcada para voltar ao futebol: domingo, 15 de junho. O inglês participará do Soccer Aid 2025 como co-técnico da Inglaterra junto ao ex-campeão mundial dos pesos pesados Tyson Fury. A edição deste ano retorna ao Old Trafford, do Manchester United – palco familiar para o ex-atacante. Trata-se de uma iniciativa promovida pela Unicef e criada pelo cantor britânico Robbie Williams, com objetivo de arrecadar fundos para crianças vítimas da AIDS. O evento acontece anualmente em alguns dos principais palcos esportivos do mundo e reúne lendas do esporte a celebridades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tyson e eu estamos levando isso incrivelmente a sério. Vamos dar um show”, disse Rooney. “Treinador da Inglaterra! Quem poderia imaginar isso? A perspectiva de liderar meu time à vitória me preenche de emoção quanto qualquer luta”, completou Fury.

A Inglaterra contará com nomes conhecidos como Gary Neville e Paul Scholes, enquanto Joe Hart, Steph Houghton e Toni Duggan farão suas estreias no evento. O atleta olímpico Sir Mo Farah e o cantor Louis Tomlinson, ex-integrante da One Direction, também estão confirmados na equipe e se unem à atriz Vicky McClure e ao comediante Paddy McGuiness. Soccer Aid 2025 As expectativas estão altas para o evento, especialmente pela mobilização da edição passada. Em 2024, a Soccer Aid aconteceu no Stamford Bridge, do Chelsea, e arrecadou mais de 15 milhões de euros para caridade. A iniciativa ocorre desde 2006 e contribuiu com mais de 106 milhões para doações em seu saldo total. A Inglaterra enfrentará a escalação do Soccer Aid World XI em evento marcado para o dia 15 de junho, com transmissão ao vivo. A equipe adversária ostenta em seu plantel o vencedor da Euro 2020, Leonardo Bonucci, Nadia Nadim, Diamond e a estrela do Strictly Come Dancing, Gorka Marquez.