Raphinha se torna o brasileiro com mais gols em uma edição da Champions

Com dois gols na vitória do Barcelona sobre o Benfica, atacante atinge 11 gols e conquista feito histórico na competição

Raphinha teve mais uma noite de gala na Champions. Nesta terça-feira (11), o jogador foi o grande destaque da vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Benfica, no jogo de volta das oitavas de final da principal competição de clubes do planeta. O atacante marcou dois gols e deu uma assistência para uma pintura de Lamine Yamal. Além disso, ele chegou a 11 gols no torneio e agora é o brasileiro com mais gols em uma única edição de Champions.

O brasileiro também é o atual artilheiro da Champions, com 11 gols, um a mais que Guirassy, do Borussia Dortmund, e Harry Kane, do Bayern de Munique.