PSG vence o Liverpool nos pênaltis e avança às quartas da Champions

Com o resultado, o PSG espera o confronto entre Club Brugge e Aston Villa, nesta quarta-feira (12), para saber o adversário das quartas de final da Liga dos Campeões. O time da Premier League venceu por 3 a 1 fora de casa e tem boa vantagem para confirmar a classificação. A final da competição será na Arena de Munique, na Alemanha, no dia 31 de maio.

Em jogo intenso e com contornos dramáticos, o PSG superou o Liverpool nos pênaltis e está nas quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (11), os Parisienses venceram no tempo normal por 1 a 0, no Anfield, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Dembelé abriu o placar ainda no primeiro tempo. A partida de ida, afinal, terminou com vitória inglesa. Assim, o duelo foi para prorrogação e pênaltis. A equipe visitante foi superior e venceu por 4 a 1, com o goleiro Donnarumma pegando as cobranças de Darwin Núñez e Curtis Jones.

A expressão prevaleceu no primeiro tempo entre Liverpool e PSG em um duelo cheio de nuances. Dentro de casa, os ingleses buscaram a todo momento ampliar a diferença no placar agregado. No entanto, a pontaria dos Reds não estava em dia. Foram mais de nove finalizações, com Szoboszlai, Salah e Luis Díaz ao gol de Donnarumma. Os franceses, por sua vez, ficaram atentos aos contra-ataques e foram eficientes. Dembelé recebeu na linha do meio-campo, toca em Barcola, que cruzou para a área. Konaté tentou o desvio, tirou Alisson da jogada, e Dembelé empurrou para rede. Nos minutos finais, o jogo ficou mais aberto. O famoso lá e cá. O autor do primeiro gol, aliás, conseguiu boas escapadas e fez Alisson trabalhar duas vezes.

PSG segura o Liverpool

O ritmo dos Reds não diminuíram o ritmo e novamente empilharam chances no início de jogo. Em um dos ataques, Szoboszlai chegou a balançar as redes, mas o gol foi irregular. A posição de Luis Díaz na origem do lance foi o problema. Ainda no lance, Arnold conseguiu duas finalizações. Diferente da etapa inicial, a equipe comandada por Luis Henrique não tinha a mesma intensidade para sair nos contra-atques. Contudo, Pacho, Donnarumma e Kvaratskhelia salvaram os franceses em lances cruciais.

Depois de grande intensidade até os 65 minutos, as equipes fizeram substituições para tentar manter o ritmo de jogo. O time de Arne Slot reteu mais a posse de bola e foi mais perigoso. Quansah, acionado na segunda etapa, teve duas chances de cabeça. Uma delas a bola bateu na trave. No rebote, Mac Allister estava em impedimento. Do outro lado, o Paris Saint-Germain teve a melhor oportunidade somente aos 41 minutos. Kvaratskhelia bateu bonito. A bola passou com muito perigo, por cima do gol de Alisson. Por fim, os donos da casa foram na base do coração para tentar balançar a rede, mas o goleiro da equipe francesa fechou o gol e foi um dos responsáveis pela prorrogação.

Parisienses sufocam ingleses na prorrogação

Diferente dos tempos regulamentares, Liverpool e PSG foram mais cautelosos, pois qualquer vacilo poderia terminar com o sonho do título. No entanto, os franceses foram melhores e assustaram mais, enquanto os Reds cometeram erros na transição para o ataque. Na volta para segunda etapa, o time de Luis Enrique seguiu bem e criou as melhores chance. Em uma delas, Alisson fez grande defesa após finalização de Dembelé. Doué também arriscou de fora da área, enquanto o Liverpool com grande dificuldade de construir chances.