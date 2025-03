Presidente da CBF recebe presidentes de clubes da Libra

Encontro aconteceu nas vésperas do conselho técnico da Série A e contou com representantes da Séries A, B e C

Todos os clubes da elite do futebol brasileiro que fazem parte da liga estiveram representados. Participaram da reunião dirigentes do Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, Atlético-MG, Bahia, Bragantino e Vitória, além de Remo, Guarani e Volta Redonda.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, recebeu na tarde desta terça-feira (11) os presidentes da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O encontro reuniu mandatários de alguns clubes filiados, que disputarão a Série A, Série B e Série C em 2025. No mês passado, representantes da LFU (Liga Forte União) se reuniram na CBF.

O encontro durou cerca de duas horas e serviu para fortalecer o diálogo dos clubes com a entidade. O presidente do São Paulo , Júlio Cazares, reforçou a intenção em deixar o futebol cada vez mais forte, oxigenando a relação.

“O diálogo com a CBF é fundamental. Oxigena as divergências, as posições. Todo mundo quer uma indústria de futebol cada vez mais forte. A CBF é a casa do futebol e é um prazer voltar aqui para conversar com o presidente Ednaldo”, afirmou.

O encontro aconteceu dois dias antes do conselho técnico do Campeonato Brasileiro Série A. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, destacou os pontos que a liga deseja trazer para o conselho e que vários assuntos estiveram na pauta da reunião.

“Foi só uma visita de cortesia do pessoal da Libra ao presidente Ednaldo. Falamos um pouquinho sobre os pontos que a gente gostaria de endereçar amanhã. Muita gente, muitos assuntos na mesa, muitos interesses no futebol brasileiro, buscando uma evolução todos os dias”, ressaltou Bap.