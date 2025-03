Pênalti polêmico e quase assistência. Como foi a estreia de Vitor Roque

Centroavante fez sua primeira partida com a camisa do Palmeiras e ajudou na classificação da equipe para a final do Paulistão / Crédito: Jogada 10

Contratação mais badalada do Palmeiras na temporada, Vitor Roque teve seus primeiros minutos com a camisa alviverde nesta segunda-feira (10/3). Ele foi titular na vitória do Verdão por 1 a 0 diante do São Paulo, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogador entregou muita movimentação, sofreu um pênalti bastante polêmico e quase deu uma assistência para Facundo Torres.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O início de jogo de Vitor Roque, porém, teve algumas dificuldades, principalmente no entrosamento com os companheiros. Ele não teve nenhuma chance para finalizar a gol e não conseguiu se encontrar com os meio-campistas do Verdão. Em compensação, o atacante compensou com muita entrega, principalmente na saída de bola do São Paulo. Aos 43 minutos, foi recompensado.

Em uma pressionada de bola na saída de Rafael, Arboleda recebeu um passe ruim e perdeu a bola para Vitor Roque. O camisa 9 roubou e deu o passe para o meio da área. Contudo, no meio do caminho, acabou se chocando com o defensor são-paulino e o árbitro entendeu que o contato foi para pênalti. O lance causou muita polêmica. Na etapa final, o Verdão teve mais espaço para jogar, já que o rival precisou se lançar ao ataque para buscar o empate. Assim, Vitor Roque quase conseguiu uma assistência. O camisa 9 deu um lindo passe para Facundo Torres, que saiu na cara do gol, mas parou no goleiro Rafael. Vitor Roque ganha elogios de Abel Contudo, aos 29 minutos do segundo tempo, ele deixou o campo cansado, dando lugar a Flaco López. Após a partida, Abel Ferreira elogiou a partida do atleta e explicou os motivos de colocá-lo já como titular.