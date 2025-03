Otávio emenda sequência como titular e tem início promissor no Fluminense

Volante atua em quatro partidas consecutivas e chama a atenção do técnico Mano Menezes na concorrência no meio de campo tricolor em 2025

De acordo com dados do portal “Sofascore”, o atleta teve 96% de passes certos, com 235, assim como cinco desarmes e 20 roubadas de bola. O volante também teve um ótimo aproveitamento na bola longa nesses quatro jogos, com 10 acertos, fazendo com que a equipe progrida em direção ao ataque.

A estreia foi em um jogo atípico, na goleada por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Nesse duelo, iniciou a jogada do segundo gol do confronto com um preciso lançamento para Arias encontrar Cano. Na sequência, foi titular duas vezes contra o Volta Redonda, na semifinal do Carioca, e diante do Caxias, pela Copa do Brasil.

Concorrência no meio e teste de fogo

Em uma disputa direta com Hércules, Facundo Bernal e Martinelli, o volante sai na frente, ainda mais em uma temporada que promete ser intensa. No entanto, é preciso ressaltar a qualidade dos adversários que teve pela frente até o momento. Na final do Carioca, diante do Flamengo, será um bom teste para a sequência do experiente atleta como titular ao longo do ano.