Neymar tem mais 14 jogos pelo Santos até final de contrato

Eliminação do Paulista faz com que craque tenha apenas o Brasileirão e a Copa do Brasil para disputar até final de vínculo

A queda do Santos na semifinal do Paulistão para o Corinthians, diminuiu os jogos que Neymar ainda vai realizar pelo clube nesta segunda passagem. Com contrato apenas até o dia 30 de junho e sem um futuro definido, o craque terá mais 14 jogos pelo Peixe antes do final deste vínculo.

Neymar ainda terá o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para disputar com o Santos. Pelo torneio de pontos corridos, ele atuará da da 1ª até a 12ª rodada, marcada para 11 ou 12 de junho. Além disso, terá mais duas partidas da competição de mata-mata, onde o Peixe entra já na terceira fase.

Além dos jogos com o Santos, Neymar também pode fazer mais quatro partidas com a Seleção Brasileira no período. Ele está convocado para os duelos contra a Colômbia (20 de março) e Argentina (25 de março). O Brasil encara Equador (fora) e Paraguai (casa) nos dias 2 e 10 de junho, no período que o astro ainda terá contrato com o Santos.

Agora, o Santos só volta a jogar no dia 30 de março, um domingo, quando visita o Vasco em São Januário, às 18h30 (de Brasília), na estreia do Brasileirão. A expectativa, aliás, é que o craque se recupere de lesão que o tirou da semifinal do Paulistão. O atacante, inclusive, busca acelerar esta recuperação para estar com a Seleção Brasileira na próxima Data-Fifa.

Caso não renove com o Santos, Neymar se despedirá do time da Vila Belmiro fora de casa. O duelo será contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão, dia 11 ou 12 de junho. Especula-se muito que o astro possa voltar para a Europa na próxima janela de transferência.