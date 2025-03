Marquinhos celebra classificação histórica do PSG

Com vitória sobre o Liverpool, em Anfield, PSG avança para as quartas de final e segue em busca do título inédito

Capitão do PSG e um dos líderes do time, Marquinhos celebrou a classificação para as quartas de final da Champions. Nesta terça-feira (11), o clube de Paris venceu o Liverpool por 1 a 0 no tempo regulamentar, forçou disputa por pênaltis e garantiu a vaga após duas defesas de Donnarumma em Anfield.

“Foi um jogo muito difícil e estou com muita felicidade. Essa classificação mostrou o valor da equipe. Merecemos muito pelo que fizemos nos dois jogos contra o Liverpool. Estou feliz pela vitória”, disse Marquinhos.