Lille X Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

No estádio Pierre Mauroy, na França, o Lille recebe o Borussia Dortmund. Este jogo, às 14h45 (horário de Brasília), é o da volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Como o duelo, na ida, terminou 1 a 1, tudo está em aberto. Dessa forma, quem vencer, avança às quartas e será o rival do Barcelona, que eliminou o Benfica . Mas. em caso de empate, haverá prorrogação e, persistindo a igualdade, pênaltis.

O time francês segue sem os lesionados Zhegrova, Tiago Santos e Samuel Umtiti. Mas há a possibilidade de o técnico Bruno Génésio contar com Sahraoui, que se recuperou de lesão e pode voltar ao time depois de um mês. Porém, mesmo que isso ocorra, ele começará no banco, como opção.

Como chega o Lille

Svensson e Nmecha são os desfalques do treinador Niko Kovac. A boa notícia é que Chukwuemeka deve ser uma opção no banco, já que se recuperou de lesão muscular. Em relação ao time titular, a base será a mesma do jogo de ida.

“Queremos passar à próxima fase. É isso que todos os jogadores procuram. Muitos deles já tiveram a experiência de chegar à final no ano passado. Por isso, tenho a certeza de que todos vão gostar de ter um bom desempenho aqui na França”, disse Niko Kovac.

LILLE x BORUSSIA DORTMUND

Jogo de volta das Oitavas da Liga dos Campeões

Data e horário: 12/3/2025, 14h45 (de Brasília)

Local: Pierre Mauroy, Lille (FRA)

LILLE: Chevalier; Meunier, Diakite, Ribeiro e Ismaily; Bouaddi, Benjamin Andre e Mukau; Ethan Mbappé, David, Haraldsson. Técnico: Bruno Genésio

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck e Bensebaini; Sabitzer e Gross; Adeyemi, Brandt e Bynoe-Gittens; Guirassy. Técnico: Nico Kovak

Árbitro: Sandro Schärer

Auxiiliares: Stéphane De Almeida e Jonas Erni

VAR: Dennis Johan Higler