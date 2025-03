Lesões ligam o alerta do Flamengo em início de ano

Seis jogadores já passaram pelo departamento médico rubro-negro desde o início da temporada; Time principal atuou em 10 jogos até o momento / Crédito: Jogada 10

Ainda não é o filme repetido de 2024, mas o Flamengo já convive algumas lesões desde o início da temporada. A última aconteceu com o atacante Bruno Henrique, que ficará de fora do primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Ele, aliás, também pode ser desfalque na partida de volta, também no Maracanã. O elenco principal, após pré-temporada nos Estados Unidos, atuou em 10 jogos desde 25 de janeiro. Com Bruno Henrique, o departamento médico do Flamengo tem de recuperar seis jogadores jogadores que tiveram problemas físicos. Dentre eles, apenas três estão disponíveis para a final do Carioca: Alex Sandro, Juninho e Ayrton Lucas.

Lesões no Flamengo até o momento: – Bruno Henrique (atacante): posterior da coxa direita. Deve ficar fora da decisão do Carioca.

– Alex Sandro (lateral-esquerdo): lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. Já está à disposição

– Michael (atacante): lesão muscular na posterior da coxa esquerda. Tem chances de retornar no segundo jogo da final.

– Everton Cebolinha (atacante): pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. Tem chances de retornar no segundo jogo da final.

– Juninho (atacante): edema muscular na coxa direita. Já está à disposição.

– Ayrton Lucas (lateral-esquerdo): trauma no joelho esquerdo. Já está disponível.

Em mais de uma vez em coletiva, o técnico Filipe Luís chegou a dizer que prefere que as lesões aconteçam agora, ainda no Estadual, para que retornem e estejam prontos na parte mais decisiva da temporada. No entanto, ele perde jogadores para fase decisiva do Carioca, que começa nesta quarta-feira (12), às 21h30, contra o Fluminense, no Maracanã. Controle de carga Como já mencionado pela comissão técnica desde o início da temporada, o clube faz controle de carga com o jogadores. Alex Sandro, afinal, foi poupado em algumas oportunidades na temporada. É o caso principalmente de Nico De la Cruz. O uruguaio alterna entre trabalhos no campo e na academia em vários momentos. Além dele, Arrascaeta também foi poupado algumas vezes pensando nesse controle de carga. E no último sábado foi a vez de Danilo, que treinou normalmente e vai para o jogo na quarta-feira.